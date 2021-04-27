Украинский ученый сжег свою диссертацию после защиты Кивой кандидатской

Он также попросил лишить его ученой степени кандидата медицинских наук.

Фото: https://www.facebook.com/yabchanka

Кандидат медицинских наук Александр Ябчанка сжег свою диссертацию в знак протеста против утверждения решения о защите кандидатской диссертации нардепом от ОПЗЖ Иллей Кивой.

Соответствующее фото ученый опубликовал в Facebook.

"3 апреля 2014 года мне присудили ученую степень кандидата медицинских наук. Сегодня Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Комиссия из 13 членов единогласно проголосовала «за». Несмотря на это, мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук. Это звание окончательно дискредитировано", - написал ученый.

Он также попросил лишить его ученой степени кандидата медицинских наук и призвал других ученых сделать аналогичный шаг.

"Прошу считать это официальным заявлением с требованием лишить меня ученой степени кандидата медицинских наук. Призываю других кандидатов и докторов наук поступить аналогично и не идти на компромиссы с совестью. Только так у нас может появиться шанс на науку, за которую нам не будет стыдно перед нашими потомками", - сообщил мужчина.

Ранее сегодня народный депутат от "Оппозиционной платформы за жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Защита работы под названием "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" состоялась в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

Напомним, что уроженец Полтавы Илья Кива в 2014-2016 годах работал в органах внутренних дел и одно время возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

До службы в МВД Киву осудили за получение взятки в должности заместителя начальника управления по делам защиты прав потребителей Полтавской области. Однако в августе 2014-го суд снял с него судимость.

В 2017 году Кива возглавил Социалистическую партию Украины, а в 2019 году ушел в ОПЗЖ.

В том же году был избран в Верховную Раду по спискам этой партии.