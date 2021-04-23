Волкер: Путин хочет помешать превращению Украины в успешную демократическую страну

Успешность в Украине заставила бы задаться вопросом о том, почему этого нет в РоSSии.

Успешность демократических процессов в Украине заставила бы Владимира Путина задаться вопросом, почему этого нет в РоSSии.

Такое мнение высказал в интервью DW бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер.

Он отметил, что усиление роSSийского военного присутствия на границе с Украиной имело целью показать, что у Москвы есть серьезная военная мощь и политическая воля действовать, если она того захочет. С другой стороны, Кремль хотел показать, что Запад не захочет использовать силу, соревнуясь с РФ , поэтому Украине следует быть бдительной.

По мнению Волкера, Путин хочет помешать превращению Украины в успешную демократическую страну.

"Думаю, это самое важное. Потому что если Украина станет успешной, процветающей страной, можно будет задать вопрос: а почему таковой не является РоSSия? Именно поэтому ему прежде всего так важно "заблокировать" Украину. Часть этой стратегии - закрыть Украине дорогу в Евросоюз ", - пояснил американский дипломат.

Что касается ситуации на Донбассе, Волкер подчеркнул, что сепаратисты полностью находятся под контролем Москвы, которая стремится представить ситуацию как внутриукраинский конфликт.

"РоSSия вторглась в Украину, создала сепаратистов, она вооружает их, тренирует, дает им технику, контролирует их и определяет, кто будет работать в их гражданских администрациях. И после всего этого Москва хочет заставить Зеленского обходиться с ними так, как будто РоSSия не имеет к ним никакого отношения", - подчеркнул Волкер.

Ответом Запада на подобные действия РоSSии, с точки зрения дипломата, могло бы стать приглашение Украины к участию в военных учениях США , которые должны пройти в Польше на следующей неделе. Другой возможной реакцией могло бы стать предупреждение о введении новых санкций.

Что касается сообщений министерства обороны РоSSии об отводе войск с украинской границы, то эту новость Волкер воспринял сдержанно. По его мнению, тот факт, что роSSийские военные вернутся именно на те базы, с которых они пришли, "еще предстоит проверить".

Напомним, в марте РоSSия начала стягивать к границам Украины войска в невиданных даже в 2014 году количествах. Все украинские чиновники, начиная с президента Зеленского, заявили, что Украина не планирует военных действий, которые могли бы стать основанием для роSSийского вторжения.