Словакия высылает трех сотрудников посольства РоSSии

У роSSийских дипломатов есть семь дней, чтобы покинуть страну.

Братислава высылает трех сотрудников посольства РоSSии. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на премьера Словакии Эдуарда Гегера.

"Словакия высылает трех роSSийских дипломатов", - сказал Гегер.

По словам премьера, у роSSийских дипломатов есть семь дней на то, чтобы покинуть страну.

Словацкие СМИ объясняют, что это решение - реакция Братиславы на обострение отношений между Россией и Чехией.

Напомним, 17 марта Чехия объявила о высылке 18 сотрудников роSSийского посольства, которые были идентифицированы как офицеры роSSийской разведки. РоSSия в ответ выслала 20 дипломатов из политического отдела посольства Чехии, чем фактически парализовала работу чешского диппредставительства.

В среду, 21 апреля, министр иностранных дел Чехии Кулханек сообщил послу РФ Александру Змиевскому, что, если РоSSия не вернет всех 20 депортированных чешских дипломатов, она сократит количество роSSийских дипломатов в посольстве в Праге.

Сегодня Чехия объявила о сокращении количества сотрудников роSSийского посольства в Праге, тем самым приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве. Такое решение МИД Чехии будет означать высылку около 70 россиян. Сейчас в роSSийском посольстве в Праге - 27 дипломатов и 67 технических служащих, в чешском посольстве в Москве - 5 и 19 (по данным МИД Чехии).

Дипломатический конфликт между двумя странами связан с тем, что Чехия назвала роSSийскую разведку виновной в подрыве склада боеприпасов в Врбетицях в 2014 году. Более того, к подрыву причастны те же оперативники, которые подозреваются в отравлении роSSийского разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля. Анатолий Чепига (Руслан Боширов) в Чехии работал под именем Руслан Табаров, а Александр Мишкин (Александр Петров) - под именем Николай Попа.