Жена Тищенко отреагировала на шумиху, связанную с празднованием ее 26-летия

Все никак не улягутся страсти, касающиеся празднования дня рождения жены нардепа Николая Тищенко. Девушка впервые прокомментировала шумиху, возникшую по этому поводу. Алла Барановская также отрицает факт нарушения правил локдауна.

В личном аккаунте в Инстаграм молодая жена украинского депутата ответила на вопросы подписчиков о том, почему она позволила себе вечеринку с более чем 20 гостями в отеле, невзирая на жесткие карантинные ограничения в столице.

Алла Барановская возмущена тем, что на ее празднике СМИ решили "хайпануть", не разобравшись во всех фактах. 26-летняя жена Николая Тищенко рассказала, что на самом деле гостей было чуть более 20 человек, а не 50, как писали в прессе. Также каждый из них, включая именинницу, сдали тесты на коронавирус, и у 99% уже имеются антитела. Девушка подчеркнула, что среди приглашенных были члены ее семьи, которых она не видела около двух лет, и которые решили сделать ей сюрприз и прилететь на день рождения.

Никакого уголовного нарушения в своих действиях Алла не видит, что и подтверждают ее адвокаты и юристы. Дело в том, что вечеринка прошла в номере отеля, а не ресторане. А потому состава нарушения нет.

"Мне очень жаль, что вечер затронул чувства некоторых украинцев. У меня не было умысла вызывать подобные эмоции, и свою жизнь я намерено не освещаю…Моя частная жизнь закрыта, я не выпячиваю ее и уважаю частную жизнь других людей. Уверена, что вы поймете меня. И вопрос на этом закрыт", - заключила жена Тищенко.

Отвечая на вопросы поклонников Барановская также рассказала, что подарил ей сын – 4-летний Давид. Мальчик потратил все накопленные деньги, чтобы папа купил маме цветы и его любимые конфеты. Также ребенок нарисовал картину.

Напомним, Николай Тищенко оправдался за шумную вечеринку для жены в разгар локдауна.