Жена Тищенко отреагировала на шумиху, связанную с празднованием ее 26-летия

Все никак не улягутся страсти, касающиеся празднования дня рождения жены нардепа Николая Тищенко. Девушка впервые прокомментировала шумиху, возникшую по этому поводу. Алла Барановская также отрицает факт нарушения правил локдауна.

Жена Тищенко впервые отреагировала на шумиху вокруг своего дня рождения

В личном аккаунте в Инстаграм молодая жена украинского депутата ответила на вопросы подписчиков о том, почему она позволила себе вечеринку с более чем 20 гостями в отеле, невзирая на жесткие карантинные ограничения в столице.

Алла Барановская возмущена тем, что на ее празднике СМИ решили "хайпануть", не разобравшись во всех фактах. 26-летняя жена Николая Тищенко рассказала, что на самом деле гостей было чуть более 20 человек, а не 50, как писали в прессе. Также каждый из них, включая именинницу, сдали тесты на коронавирус, и у 99% уже имеются антитела. Девушка подчеркнула, что среди приглашенных были члены ее семьи, которых она не видела около двух лет, и которые решили сделать ей сюрприз и прилететь на день рождения.

Жена Тищенко впервые отреагировала на шумиху вокруг своего дня рождения

Никакого уголовного нарушения в своих действиях Алла не видит, что и подтверждают ее адвокаты и юристы. Дело в том, что вечеринка прошла в номере отеля, а не ресторане. А потому состава нарушения нет.

"Мне очень жаль, что вечер затронул чувства некоторых украинцев. У меня не было умысла вызывать подобные эмоции, и свою жизнь я намерено не освещаю…Моя частная жизнь закрыта, я не выпячиваю ее и уважаю частную жизнь других людей. Уверена, что вы поймете меня. И вопрос на этом закрыт", - заключила жена Тищенко.

Отвечая на вопросы поклонников Барановская также рассказала, что подарил ей сын – 4-летний Давид. Мальчик потратил все накопленные деньги, чтобы папа купил маме цветы и его любимые конфеты. Также ребенок нарисовал картину.

Жена Тищенко впервые отреагировала на шумиху вокруг своего дня рождения

Напомним, Николай Тищенко оправдался за шумную вечеринку для жены в разгар локдауна.


Анастасия Березовская, Тудей

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