Во Львове начали демонтаж барельефов Монумента славы

Два года назад демонтировали 30-метровую стелу.

Во Львове начали демонтаж барельефов Монумента славы
Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове на этой неделе начался новый этап демонтажа Монумента боевой славы советских вооруженных сил.

На сайте городского совета сообщается, что разбирают барельефы с фигурами советских воинов, и первый экспонат уже перевезли в музей "Территория террора".

"Во время демонтажа обнаружили определенные трудности в работе, поэтому сейчас изучают, тем же самым образом или другим будут демонтировать следующие барельефы. Это первая стадия работ. Вторая стадия - это демонтаж самих конструкций - плит. Их будут демонтировать другим способом. Для этого есть отдельный проект. Сколько времени продлятся все работы, еще не известно, потому что работы сложные", - рассказал первый заместитель мэра Андрей Москаленко.

Параллельно идет подготовка к объявлению архитектурного конкурса для определения, как должно функционировать пространство, где расположен Монумент Славы, после демонтажа всех конструкций.

"Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил" открыли в 1970 году. Ансамбль мемориала, кроме 30-метровой стелы, состоял из бетонной композиции с фигурами воинов, символизирующих основные рода войск советской армии, и фигуры "Родины-матери".

Монумент Славы не попал под декоммунизацию, поскольку был памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию нацистских оккупантов из Украины, а потому, согласно закону, не являлся символикой коммунистического тоталитарного режима и не подлежал обязательному демонтажу.

В 2017 году в Львовском горсовете создали комиссию, которая признала 30-метровую стелу аварийной, и в 2019 году ее демонтировали.

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