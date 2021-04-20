Президент ПАСЕ пригрозил украинскому нардепу дисциплинарными санкциями за простреленный флаг Украины

Гончаренко показал простреленный флаг Украины с фронта на Донбассе.

Президент ПАСЕ пригрозил украинскому нардепу дисциплинарными санкциями за простреленный флаг Украины
Фото: zik.ua

Президент ПАСЕ Хендрик Дамс пригрозил украинскому депутату Алексею Гончаренко дисциплинарными санкциями за простреленный флаг Украины.

Об этом Гончаренко сообщил в своем телеграм-канале.

"Только что президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями за то, что я показал простреленный флаг Украины с фронта на Донбассе", - написал нардеп.

"Во время сегодняшней сессии ПАСЕ шло обсуждение стратегических приоритетов Ассамблеи. Я решил напомнить о том, что в проекте доклада почему-то нет ни слова о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы, о мирном разрешении конфликтов в Европе. И это в то время, когда в Европе, на востоке Украины продолжается война! Я показал флаг Украины с дырками от роSSийских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями", - рассказал народный депутат.

Напомним, вчера стартовала весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она продлится до 22 апреля. В связи с карантином делегаты будут работать в гибридном режиме - как очно, так и в формате видеоконференций.

Основная повестка дня сессии включает дебаты и принятие резолюций о видении Ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы; нарушения прав человека и необходимости избирательной реформы в Беларуси; налогообложения в сфере цифровой экономики; дискриминации людей с хроническими заболеваниями; защиты прав человека среди национальных меньшинств; а также европейской политики в отношении диаспор.

Кроме этого, предварительно запланированы дебаты о "русской угрозе желанию мира в Европе".

В конце января ПАСЕ не поддержала обжалования полномочий роSSийской делегации, инициированного делегатами от Украины. В то же время депутаты приняли критический к РоSSии доклад. После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал ПАСЕ сломавшейся.

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