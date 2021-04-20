Оккупационная власть Крыма собралась судить Порошенко и Кравчука

Коллаборант Константинов угрожает двум президентам Украины.

Оккупационная власть Крыма собралась судить Порошенко и Кравчука
Фото: пресс-служба президента/Николай Лазаренко

Оккупационная власть Крыма передала в Следственный комитет материалы для уголовного дела против Украины и ее высоких должностных лиц за перекрытие Северо-Крымского канала.

Об этом сообщают местные СМИ, подконтрольные РоSSии.

"Следственный комитет включается в работу по установлению ущерба, который государство Украина нанесла [Крыму]. Часть материалов, собранных нами в ходе работы по определению суммы ущерба, уже направлена в адрес Следственного комитета", - заявил по этому поводу спикер оккупационного парламента Крыма, коллаборант Владимир Константинов.

По его словам, ответственность за водную блокаду полуострова несет не только государство Украина.

"Ряду персонажей придется отвечать за это лично. Одним из главных фигурантов является экс-президент Украины Порошенко, ответственность которого вовсе не исчерпывается организацией водной блокады. Отвечать перед судом будут и энергетические террористы во главе с Ислямовым, и подстрекатели крымофобии вроде Кравчука или фейкового постоянного представителя президента Украины в АРК Бабина. Одним словом, все получат по заслугам. Произойдет это не сразу, но мы, по мере сил, будем приближать время торжества справедливости. Безнаказанно издеваться над Крымом и крымчанами не получится", - заключил он.

Напомним, что Украина обеспечивала около 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После захвата Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет восстановлено только после деоккупации.

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