Порошенко в разговоре с Туском призвал европейских партнеров усилить санкции против РоSSии и поддержать предоставление Украине П
А также поддержать Крымскую платформу.
Экс-президент Украины, глава политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко провел переговоры с Президентом Европейской народной партии, бывшим Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.
Как сообщает пресс-служба "ЕС", главной темой разговора стала эскалация со стороны РоSSии ситуации на Донбассе и пути противодействия агрессивным планам Кремля.
"Петр Порошенко призвал европейских партнеров рассмотреть вопрос об усилении экономических и секторальных санкций против РоSSии, включая их синхронизацию с последними санкциями США и прекращение реализации политически мотивированного проекта Северный поток-2, размещение миротворческого контингента ООН на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО и европейской перспективы", - говорится в сообщении.
Также лидер «Европейской Солидарности» обратился к Европейской народной партии с призывом поддержать инициативу Украины о создании Крымской платформы.
"Стороны также скоординировали действия с целью совместной борьбы с деструктивными последствиями коронавирусной пандемии. Петр Порошенко презентовал новую комплексную антиковидную стратегию «Европейской Солидарности» и призвал европейских партнеров помочь Украине в получении достаточного количества высококачественных вакцин. Петр Порошенко и Дональд Туск обсудили ситуацию в регионе общего соседства - Молдове и Беларуси", - резюмировали в "ЕС".