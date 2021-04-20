Порошенко в разговоре с Туском призвал европейских партнеров усилить санкции против РоSSии и поддержать предоставление Украине П

Экс-президент Украины, глава политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко провел переговоры с Президентом Европейской народной партии, бывшим Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Как сообщает пресс-служба " ЕС ", главной темой разговора стала эскалация со стороны РоSSии ситуации на Донбассе и пути противодействия агрессивным планам Кремля.

"Петр Порошенко призвал европейских партнеров рассмотреть вопрос об усилении экономических и секторальных санкций против РоSSии, включая их синхронизацию с последними санкциями США и прекращение реализации политически мотивированного проекта Северный поток-2, размещение миротворческого контингента ООН на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО и европейской перспективы", - говорится в сообщении.

Также лидер «Европейской Солидарности» обратился к Европейской народной партии с призывом поддержать инициативу Украины о создании Крымской платформы.