Аваков: "Мы за мир, но, учитывая наращивание сил агрессора, готовимся защищать Украину"

Семь лет назад в Украине был создан первый добробат, члены которого пошли защищать государство в украинско-роSSийской войне.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в случае развертывания роSSийской агрессии, консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов - регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты должны объединиться и встать на защиту своей страны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook по случаю седьмой годовщины создания в Украине первых добровольческих формирований, которые пошли защищать Украину в роSSийско-украинской войне.

Аваков напомнил, что первый добровольческий батальон - "Днепр-1" - был создан по его приказу 14 апреля 2014 года.

"Тогда у нас было всего 10% военного опыта, но 90% силы духа! Призываю вас, собратья, если Родина позовет - снова объединиться и встать на защиту родной земли!" - написал он.

Аваков добавил, что семь лет назад защитникам удалось дать отпор врагу.

"Сегодня мы сильнее и боеспособнее, чем тогда. У нас уже есть мощная техника и настоящий боевой опыт - а сила духа, уверен, стала только крепче! Мы за мир, но, учитывая наращивание сил агрессора у наших границ - готовимся для того, чтобы решительно защищать свою Украину, свои семьи и свою землю" - написал он.

Напомним, что в сентябре 2014 года "Днепр-1" был расширен до полка. Добробат участвовал в столкновениях в горячих точках. В частности, добровольцы батальона "Днепр-1" отбили атаку противника в районе Карловки.