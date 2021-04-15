Израиль отмечает 73 годовщину независимости

Сегодня Израиль также чтит память жертв, павших в израильских войнах, и жертв террора.

15 апреля в Израиле отмечают 73 годовщину независимости. Об этом сообщает посольство Израиля в Украине.

Сегодня Израиль также чтит память жертв, павших в израильских войнах, и жертв террора. В этот день в стране раздаются сирены в память о павших.Трансляция церемонии памяти жертв израильских военных и жертв боевых действий доступна на Facebook-странице посольства Израиля.

Как сообщают в КГГА, по случаю празднования Дня Независимости Государства Израиль киевскую мэрию в среду вечером подсветили в цвета флага Израиля - белый и синий. Подсвечиваться киевская мэрия будет сине-белыми цветами до 6:00 15 апреля.

Независимость государства Израиль провозглашена 14 мая 1948 года. Определение даты этого праздника имеет свои особенности. Празднику всегда предшествует День памяти. Оба дня могут изменить свою дату. В этом году День независимости Израиля приходится на 15 апреля.