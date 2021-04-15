Секретарь Совбеза фюрера РФ обвинил Украину в развертывании центров подготовки диверсантов

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил Украину в развертывании центров подготовки диверсантов.

Об этом он сказал на совещании по безопасности в оккупированном Россией Крыму.

"С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в РоSSии, но и на территории других государств", - цитирует Патрушева агентство ТАСС.

Он заявил, что "политические авантюристы" в Украине якобы вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Крыму, пытаются осуществлять диверсии и теракты на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения, "на постоянной основе" устраивают провокации на административной границе.

"Со стороны Украины и ее западных покровителей вводятся различные санкции, делаются попытки разрушения экономических связей, сознательного ухудшения условий жизни на полуострове, в том числе путем осуществления продовольственных, энергетических и водных блокад", - сказал Патрушев.

Напомним, что РоSSия не впервые обвиняет Украину в подготовке терактов в Крыму. Украинская разведка заявляла, что подобные заявления - попытка отвлечь внимание от превращения Крыма в изолированную военную базу.