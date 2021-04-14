РоSSия может готовить военное вторжение в Украину - директор ЦРУ

"Наращивание уже достигло такого уровня, что оно создает основу для ограниченного военного вторжения".

РоSSия может готовить военное вторжение в Украину - директор ЦРУ
Фото: sovinformburo.com

Накопление роSSийских войск у границы Украины может иметь целью, среди прочего, военное вторжение.

Об этом во время слушаний по глобальным угрозам Комитета Сената США по разведке сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает “Голос Америки”.

"Наращивание Россией военной силы в Крыму и вдоль границы с Донбассом вызывает беспокойство. Это может быть комбинацией нескольких вещей: способом запугивания руководства Украины и сигналом Соединенным Штатам, но это наращивание уже достигло такого уровня, что оно создает основу для ограниченного военного вторжения. Это должно быть воспринято очень серьезно не только США, но и нашими союзниками", - сказал глава ЦРУ.

Похожее мнение высказал руководитель военной разведки США, генерал-лейтенант Скотт Беррьер.

"РоSSия сделала действия для того, чтобы иметь несколько возможностей. Наблюдая за этим наращиванием сил, мы увидели, что РоSSия может сделать серию военных учений, начав их в любое время, или - если она сделает такой выбор - начать ограниченные действия. Мы не знаем, какие ее намерения", - отметил Беррьер.

Напомним, за последние недели РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинским границам. Это наибольшее накопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма. Представитель США в ОБСЕ отметил, что действия РФ не являются обычными военными учениями, а Украина не зря обеспокоенад.

Начальник главного управления разведки Министерства обороны полковник Кирилл Буданов заявил, что анализ среды безопасности вокруг государственной границы Украины свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны РоSSийской Федерации.

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