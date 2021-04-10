Зеленский встретился с Эрдоганом

Начался рабочий визит президента Украины в Турцию.

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой прибыли в Турцию.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига.

Фото: Facebook-страница Сибиги

В рамках рабочего визита глава украинского государства встретится с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Фото: Facebook-страница Сибиги

Фото: Facebook-страница Сибиги

"Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией", - написал Сибига.

Обновление 16:46. По прилету в Стамбул Президент вместе с первой леди прибыли в резиденцию Президента Турецкой Республики - дворец Хубер, где его встретил Реджеп Тайип Эрдоган.

Фото: сайт Президента

Президенты Украины и Турции поздравили друг друга и прошли к месту проведения встречи с глазу на глаз.

Членов официальной делегации Украины встретил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

Напомним, это будет уже третья встреча президентов за последнее время. В феврале 2020 года президент Турции приезжал в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня.

В октябре 2020 года Зеленский с официальным визитом посетил Турцию, договорившись с Эрдоганом об углублении стратегического партнерства. Тогда они заявили о намерении совместно строить корабли, беспилотники и двигатели.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига говорил, что между Зеленским и Эрдоганом "возникла химия хороших отношений".

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