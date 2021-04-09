МВД опровергло информацию о штурме базы на Трухановом острове с помощью авиации

Обыски проходят по делу о захвате земли охранной фирмой Медведчука.

Правоохранители проводят следственные действия на одной из баз в Киеве . Процессуальные мероприятия на Трухановом острове проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту самовольного занятия земельного участка на острове.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Сегодня, 9 апреля, на основании постановления суда сотрудники управления стратегических расследований в Киеве Нацполиции и прокуратуры с участием специалистов КГГА, экоинспекции и Госгеокадастра проводят осмотр земельного участка, зданий и сооружений, размещенных на нем", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) УК Украины, осуществляет Подольская окружная прокуратура города Киева .

Отмечается, что к проведению следственного действия привлечены работники водной полиции и полка полиции особого назначения.

Вместе с тем в МВД опровергают информацию о штурме базы на Трухановом острове с помощью авиации.

"Распространенная некоторыми СМИ и лицами информация о штурме базы и использования при этом сил авиации не соответствует действительности", - отмечают в министерстве.

Ранее о том, что на Трухановом острове в Киеве сотрудники правоохранительных органов при поддержке авиации штурмуют охранную фирму, связанную с нардепом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком, в Facebook сообщил бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

О событиях на Трухановом острове сообщил также бывший народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"Прямо сейчас на базе охранной фирмы "Шторм" (Труханов остров), которая, по сути, является силовым крылом всех структур Виктора Медведчука, Генпрокуратура и Нацполиция проводят массовые обыски! Силовики практически штурмуют базу", - написал он в телеграм-канале.

Ранее в расследовании Bihus.info сообщали, что окружение Медведчука захватило гектар Труханова острова в Киеве , перекрыв доступ к Днепру. В рекреационной зоне обустроили тренировочную базу охранной фирмы.

Охранное агентство "Шторм" принадлежит Ивану Бойченко и Виктору Черному из "Украинского выбора" Медведчука. Черный вместе с Медведчуком вошел в Верховную Раду в составе ОПЗЖ.

"Шторм" в течение последних лет занимается охраной Медведчука, его жены Оксаны Марченко и целого ряда их объектов недвижимости по всей стране.