Украина изучает опыт Израиля по вакцинации населения против коронавируса, - Жовква

"Любая вакцина не сможет зайти и быть поставлена в Украину, пока не получит согласия от Минздрава".

Украина изучает опыт Израиля в вопросе вакцинации населения против коронавируса.

Об этом в интервью LB.ua сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Президент Украины говорил об этом во время последнего телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Кстати, успешный опыт по вакцинации этой страны нас побудил на конкретные переговоры с конкретной компанией. Имею в виду заключенный контракт с компанией «Пфайзер» на поставки 10 млн доз вакцины. Этот контракт стал возможным после личного контакта президента Зеленского в феврале этого года с президентом компании Альбертом Бурлой, а также координации руководством Офиса Президента всех последующих действий органов власти в Украине, чтобы как можно скорее сделать этот контракт возможным", - рассказал Жовква.

Он также рассказал, с какого именно момента Офис президента и его международный отдел присоединились к переговорам по поставке вакцин, и что было сделано в этом направлении.

"Когда только началась пандемия в Украине, у президента ежедневно происходили селекторные совещания по вопросам противодействия коронавирусу. И вопрос вакцинации президент поднимал чуть ли не каждый день перед министром здравоохранения. То, что происходит, это все-таки в большей степени ответственность главы Минздрава. Если говорить о внешнеполитическом блоке, считаю, что наши дипломаты выполнили задачу, которую перед ним поставил президент, на 100%. Отдельных контрактов - ныне на выходе - с определенными компаниями, удалось добиться благодаря нашим послам. Они свою работу выполнили на отлично", - отметил Жовква.

Он также прокомментировал задержки с поставкой вакцин против ковида.

"Кто дает разрешение на регистрацию вакцины в Украине? Любая вакцина не сможет зайти и быть поставлена в Украину, пока не получит согласия от Минздрава, где есть орган, который за это отвечает. И нельзя перекладывать ответственность на всех. Ведь не может МИД найти, договориться, зарегистрировать, вакцинировать и еще логистику обеспечить", - пояснил он.

Жовква также рассказал об инициативе ЕС по системе цифровых сертификатов для туристов. Сейчас, по его словам, об этом идет диалог с Брюсселем.

"Переговоры идут с Брюсселем. Безусловно, для того, чтобы серьезно об этом говорить, нам нужно ускорить вакцинацию. Мы же понимаем, что любой паспорт или разрешение не будет предоставлен при отсутствии соответствующей вакцинации. У нас сейчас переговоры идут как с Брюсселем, так и с отдельными государствами Евросоюза . И не только ЕС . Нам интересен и израильский опыт", - отметил он.

Напомним, в Израиле больницы закрывают коронавирусные отделения из-за отсутствия пациентов.

Ранее также сообщалось, что Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19.