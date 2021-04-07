НАН: эпидемия в Украине выходит на плато

Ученые назвали нынешнюю фазу "очень шатким состоянием", которое может длиться несколько недель.

Национальная академия наук считает, что нынешняя волна эпидемии в Украине выходит на плато.

Об этом говорится в свежем прогнозе Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

"В течение последней недели продолжался рост показателей эпидемической динамики, обновились рекорды регистрации новых и летальных случаев. Вместе с тем, темпы распространения уменьшаются уже две недели. Растет доля давних случаев в ежедневно обнародуемых данных. Это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньше, чем те, которые следуют из официальной статистики", - говорится в прогнозе.

Ученые заявили, что Украина прошла максимум позитивности ПЦР-тестов, количество положительных ПЦР-тестов не растет и даже начало уменьшаться. "Вероятно, что Украина сейчас находится в начале фазы плато, очень неуверенного состояния, которое может длиться несколько недель (по опыту преодоления осенней волны)", - говорится в прогнозе.

По оценкам НАНУ, среднее репродуктивное число R (количество случаев заражения одним человеком других) в Украине составляет сейчас 1,08 и имеет тенденцию к снижению.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев равно 16,2-18,7 тыс. в течение 7-13 апреля и 16,4 тыс. в течение 14-20 апреля.

Летальность от ковида в Украине демонстрирует рост в последние 3-4 недели, но все еще остается в диапазоне 2,2-2,5%.

Напомним, что с начала эпидемии в Украине зарегистрировали почти 1,8 млн случаев коронавирусной болезни, умерли 35,5 тыс. человек. За последние сутки болезнь подтвердили у 15 415 человек, умерли 481 человек.