Вследствие вражеского обстрела на Донбассе без воды остались почти 50 населенных пунктов

Вследствие вражеского обстрела была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода, из-за чего на востоке Украины без воды остались почти 50 населенных пунктов.

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Сегодня около 17 часов в результате обстрела была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода, расположенная в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка. К счастью, работники станции смогли укрыться в бомбоубежище, пока жертв обстрела нет", - написал Кириленко.

По его словам, оттуда вода подается на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую и Старокрымские №1, № 2. Сейчас водоснабжения остановлено.

Без воды остались населенные пункты Белозерское, Доброполье, Покровск, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Мариуполь и другие.

7 апреля саперы, энергетики, работники Воды Донбасса и другие специалисты осмотрят место обстрела, чтобы определиться с перечнем работ. Приступить к их выполнению смогут после получения гарантий соблюдения режима тишины под мониторингом миссии ОБСЕ .