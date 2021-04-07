Вследствие вражеского обстрела на Донбассе без воды остались почти 50 населенных пунктов

Жертв обстрела среди гражданских нет.

Вследствие вражеского обстрела на Донбассе без воды остались почти 50 населенных пунктов
Фото: Генштаб ВСУ

Вследствие вражеского обстрела была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода, из-за чего на востоке Украины без воды остались почти 50 населенных пунктов.

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Сегодня около 17 часов в результате обстрела была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода, расположенная в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка. К счастью, работники станции смогли укрыться в бомбоубежище, пока жертв обстрела нет", - написал Кириленко.

По его словам, оттуда вода подается на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую и Старокрымские №1, № 2. Сейчас водоснабжения остановлено.

Без воды остались населенные пункты Белозерское, Доброполье, Покровск, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Мариуполь и другие.

7 апреля саперы, энергетики, работники Воды Донбасса и другие специалисты осмотрят место обстрела, чтобы определиться с перечнем работ. Приступить к их выполнению смогут после получения гарантий соблюдения режима тишины под мониторингом миссии ОБСЕ.

Напомним, в конце марта более 40 представительств стран-членов при ООН выступили с совместным заявление в поддержку Украины. Это произошло по случаю семилетия с момента принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 «Территориальная целостность Украины», которая подтвердила полную приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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