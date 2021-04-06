Суд признал противоправным признание русского языка региональным в Запорожской области

Статус регионального этот язык имел с 2012 года.

Запорожский окружной административный суд отменил решение о признании русского языка региональным на территории области.

Соответствующее решение было принято еще 24 марта, оно вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, то есть с 23.04.2021 года. Об этом в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

На сайте Запорожского облсовета сообщили, что на сессиях и на рабочих заседаниях постоянных депутатских комиссий, при переписке депутатами и сотрудниками совета используется только украинский язык.

"При этом граждане, которые обращаются в органы местного самоуправления, в том числе, Запорожского областного совета, не испытывают дискриминации", - сообщила глава Запорожского областного совета Елена Жук.

Она добавила, что на всех коммуникативных площадках среди жителей Запорожской области наблюдается тенденция к использованию именно украинского языка.

Решение о признании русского языка региональным в Запорожской области было принято местным советом еще в 2012 году.

Напомним, что в декабре 2020 года Одесский окружной административный суд отменил региональный язык в Одесской области. Там этот статус русский язык также получил в 2012 году.