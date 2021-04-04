Оккупанты на Донбассе запустили в сторону позиций ВСУ детский самолет со взрывчаткой

Игрушка сдетонировала при задевании кошкой.

Оккупанты на Донбассе запустили в сторону позиций ВСУ детский самолет со взрывчаткой

Вооруженные формирования РФ на этой неделе в районе поселка Широкино активизировали свои действия и использовали запрещенное Женевскими конвенциями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

"Враг в последнее время прибегает к совершенно циничным, хоть и не новым способам, это - дистанционное минирование. На днях в пределах ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты было обнаружено самодельное взрывное устройство - игрушечный детский самолет, начиненный взрывчатым веществом. Прилетел по ветру со стороны противника. Казалось, невинная детская игрушка. При задевании кошкой сдетонировала. Умелые действия военнослужащих сохранили жизнь и здоровье личного состава", - говорится в сообщении.

Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news

Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news

По информации штаба ООС, с 2014 года на востоке страны зафиксировано более 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств. Как и противопехотные мины, они являются оружием не избирательного действия и продолжают наносить большой вред не только военным, но и гражданскому населению.

Отмечается, что военнослужащие при обнаружении посторонних предметов сразу вызывают саперов, которые обезвреживают опасные находки.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 апреля в районе боевых действий на Донбассе было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

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