Порошенко: сегодняшний контакт Байдена с Зеленским - очень ко времени

"Хорошая новость, которой с нетерпением ждали в Украине".

Порошенко: сегодняшний контакт Байдена с Зеленским - очень ко времени
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом.

Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.

"Хорошая новость, которой с нетерпением ждали в Украине. Возможно, даже больше в оппозиции, чем во властных коридорах. Из своего опыта длительных бесед с Джо Байденом - от сложных до приятных - не сомневался, что как президент США он был, есть и всегда будет оставаться твердым и принципиальным в своей поддержке Украины. Его сегодняшний контакт с президентом Зеленским - очень ко времени", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что роSSийский агрессор "не стесняется играть мышцами на наших границах", а в Кремле продолжают «разыгрывать карту украинской капитуляции".

"Путин увеличивает ставки и, видимо, рассчитывал на близкую победу. Теперь, когда в игру вошел старый друг Украины, наиболее опытный и знающий в украинских делах Глава Белого дома, украинская борьба получила столь необходимую и своевременную «вакцину» от роSSийского агрессора. А украинская власть - четкие и понятные сигналы относительно ожиданий на пути необходимых реформ. Прежде всего в сфере борьбы с коррупцией, верховенства права, настоящей судебной реформы, обеспечения демократического развития Украины на принципах политической конкуренции, а не инструментализации властных воздействий", - подчеркнул пятый президент.

Однако он отметил, что у этой беседы был "трагический контекст". По его мнению, он связан с тревожным развитием ситуации с безопасностью в противодействие роSSийской агрессии.

Напомним, сегодня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор на фоне эскалации боевых действий на востоке Украины и наращивания Россией военной силы на границах. Президент США заверил, что Штаты не оставят Украину без поддержки.

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