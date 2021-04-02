ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене, - СМИ

Экспертиза заказана уже после победы Байдена.

ГБР заказало экспертизу голосов Байдена и Порошенко по подозрению в госизмене, - СМИ
Фото: пресс-служба президента

Государственное бюро расследований продолжает расследование дела, начатого в 2020 году в связи с обнародованием нардепом Андреем Деркачом записей вероятного разговора экс-президента Петра Порошенко с кандидатом на президентских выборах в США Джо Байденом. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на документы, предоставленные источником в правоохранительных органах. Это постановления о назначении экспертизы видеозвукозаписи от 10 июля 2020 года и 10 февраля 2021 года.

Кроме этого, редакция имела возможность ознакомиться с другими документами. В ЕРДР статус дела обозначен как "в производстве".

Как следует из документов, 10 февраля 2021 года, через три месяца после победы Байдена на выборах США и через 20 дней после его инаугурации, ГБР обратилось в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз с требованием провести экспертизы голосов экс-президента Порошенко и уже действующего президента США Байдена.

При этом следует отметить, что 3 февраля 2021 года в СМИ появилось сообщение о том, что Офис генпрокурора закрыл производство по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден.

Следователей интересует экспертиза разговора, где якобы Байден требовал якобы от Порошенко национализации "Приватбанка".

В постановлении сказано, что следствие хочет выяснить, "зафиксирована ли на аудиофайле речь гражданина Джозефа Робинетта Байдена. Если да, то какие слова и выражения произнесенные именно им?"

Стоит заметить, что, по словам источника в правоохранительных органах, в этой экспертизе мог бы быть заинтересован олигарх Игорь Коломойский, который в Лондонском суде оспаривает национализацию "Приватбанка". Кроме этого, экспертизу могли бы использовать и в деле Суркиса, который требует вернуть 350 млн долларов, выведенных им из "Приватбанка" накануне национализации.

ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді 01

ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді 02

ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді 03

ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді 04

ДБР замовило експертизу голосів Байдена і Порошенка за підозрою в держзраді 05

Напомним, что само дело ГБР возбудило еще 19 мая 2020 года. Было зарегистрировано уголовное производство N 42020000000000901 по статье 111 часть 1 УК Украины по "факту государственной измены, умышленно совершенной гражданином Украины - бывшим Президентом Украины, а ныне народным депутатом Украины Порошенко П.А. в ущерб суверенитету, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".

Само дело было возбуждено с подачи пророSSийского нардепа ВР Андрея Деркача, который находится под санкциями США за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах. Народный депутат Александр Дубинский заявлял, что за обнародованием разговоров стоял Офис Президента Украины.

Владимир Зеленский публично во время пресс-конференции 20 мая 2020 года (на следующий день после внесения дела в ЕРДР) требовал от правоохранительных органов расследовать разговор Порошенко с Байденом.

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