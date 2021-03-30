Тупицкий и Касминин обжаловали указ Зеленского об отмене их назначения в КСУ

Александр Тупицкий и Александр Касминин обжаловали указ, которым президент Владимир Зеленский отменил их назначение судьями Конституционного суда.

Об этом сообщил Верховный Суд, который получил иски.

Указ Зеленского отменяет два указа бывшего президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении судей Тупицкого и Касминина в Конституционный суд.

Президент мотивировал свое решение стремлением защитить национальные интересы Украины.

"Отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины", - говорится в указе Зеленского.

Это не первая попытка президента поставить точку в конституционном кризисе после скандального решения КСУ об отмене е-декларирования.

В конце декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца, а в феврале продлил его еще на месяц. Причиной стало подозрение в совершении Тупицким уголовного преступления.

В КСУ заявили, что глава государства вышел за пределы своих полномочий, и призвали отменить этот указ, пригрозив президенту уголовной ответственностью.

Все это время Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым, но государственная охрана все равно не пускает его на рабочее место.