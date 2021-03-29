Дубилета-старшего объявили в розыск по делу ПриватБанка

Бывший руководитель крупнейшего банка Украины подозревается в выводе активов.

Дубилета-старшего объявили в розыск по делу ПриватБанка
Олександр Дубілет
Фото: forbes.net.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета.

Об этом сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук агентству "Укринформ".

"Детектив вынес постановление об объявлении Александра Дубилета в розыск", - сказал он.

Дело касается вывода 8,2 млрд гривен из ПриватБанка перед его национализацией.

По данным следствия, в декабре 2016 года, за считанные дни до национализации ПриватБанка, его менеджмент вывел из банка 8,2 млрд гривен путем списания обязательства компаний-нерезидентов Louis Dreyfus Co Suisse SA и Quadra Commodities SA перед латвийским AS Privatbank, заменив должника на подконтрольную и связанную с ПриватБанком компанию Claresholm Marketing Ltd (Британские Виргинские острова).

Дубилет также является подозреваемым по еще одному эпизоду о выводе из ПриватБанка 136 млн гривен.

Всего на сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек. Кроме Дубилета, это его заместители Владимир Яценко и Людмила Шмальченко и две руководительницы департаментов.

До национализации банка Дубилет был миноритарным акционером - ему принадлежало 2,7249% акций.

После национализации он вместе с другими топ-менеджерами банка создал ООО "Финтех Бэнд" (развивает карточный бренд monobank), но в феврале 20210-го после подозрения НАБУ перерегистрировал свою долю на сына Алексея.

Другой сын Дубилета Дмитрий в 2019-2020 годах был министром Кабинета министров.

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