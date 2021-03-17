Работники УГО не пустили Тупицкого на созванное им специальное заседание КСУ

Отстраненный глава суда продолжает созывать заседания.

Работники УГО не пустили Тупицкого на созванное им специальное заседание КСУ
Фото: Макс Требухов

Специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины, созванное на 17 марта отстраненным президентским указом с должности судьи КСУ Александром Тупицким, не состоялось.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Проведение специального пленарного заседания КСУ, запланированного на 14:30, не состоялось по причине недопуска работниками Управления государственной охраны Украины Главы КСУ А. Тупицкого в помещение суда для участия в специальном пленарном заседании", - сообщили в КСУ.

Ранее, 9 марта, пресс-служба суда сообщила, что Тупицкий издал распоряжение №19/01/2011-ОД о созыве 17 марта 2021 года специального пленарного заседания КСУ. На этом заседании должны были рассмотреть обращение следователя - заместителя руководителя Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований А. Яблонского.

Напомним, Тупицкий отстранен от должности главы КСУ с декабря прошлого года. Президент Владимир Зеленский издал соответствующий указ сроком на два месяца в связи с подозрением в совершении Тупицким уголовного преступления – судейского мошенничества. В КС заявили, что Зеленский вышел за пределы полномочий, и обжаловали его указ.

3 февраля Верховный Суд отказал Тупицкому в открытии производства, мотивируя тем, что его не следует рассматривать по правилам административного судопроизводства. 26 февраля Зеленский еще на месяц продлил отстранение Тупицкого. После этого он вновь подал ходатайство об обжаловании указа об отстранении.

Уже после отстранения Тупицкий созвал специальное заседание КС, но представитель президента в суде Федор Вениславский заявил, что он не имел таких полномочий. 11 марта стало известно, что Тупицкий снова созвал специальное заседание КСУ.

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