Глава "Укроборонпрома" во время визита в Японию узнал, что заболел ковидом

Юрий Гусев получил положительный тест.

Глава "Укроборонпрома" во время визита в Японию узнал, что заболел ковидом
Юрій Гусєв
Фото: facebook.com/yuriy.husyev

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заболел COVID-19. Положительный тест он получил во время рабочего визита в Японию.

Об этом Гусев сообщил на своей странице в Facebook.

"С 16 марта я в составе официальной украинской делегации во главе с министром обороны Украины Андреем Тараном нахожусь в Японии. К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19", - написал он.

Сейчас Гусев находится в посольстве Украины в Японии на самоизоляции.

"Чувствую себя хорошо. Учитывая разницу во времени, комментарии по этому поводу буду давать уже завтра. По всем рабочим вопросам остаюсь с командой "Укроборонпрома" на постоянной связи дистанционно", - добавил он.

Ранее сообщалось, что коронавирусной болезнью заболел глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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