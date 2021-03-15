Порошенко требует создания ВСК по атиковидной политике, "вагнеровцам" и делу Шеремета

Собрано уже 70 подписей для вынесения этого вопроса на внеочередное заседание.

«Европейская Солидарность» требует немедленно создать ВСК по расследованию провалившейся антиковидной политике власти, «вагнергейту», а также «делу Шеремета» и политическим преследованиям. Об этом заявил лидер партии Петр Порошенко во время согласительного совета.

Он отметил, что продолжается сбор подписей по поводу внеочередного заседания по «вагнергейту», но руководство парламента может внести этот вопрос в повестку дня текущей сессионной недели.

«Я хочу поблагодарить фракцию «Голос», которая в полном составе дала свои подписи. Я хочу поблагодарить «Батькивщину», которая дала достаточное количество голосов, и будут предоставлены дополнительные подписи. У нас, оказывается, все фракции дали подписи своих представителей. И сегодня их собрано уже почти 70», - говорит Петр Порошенко.

«Когда вы делаете изменения в повестке дня, поставьте позицию «Вагнер» и рассмотрите. У нас три позиции ВСК, на которых мы настаиваем. Первая - это «Вагнер», вторая - это расследование «дела Шеремета» и преследования политических пленников, и третья - это ВСК по пандемии», - говорит Порошенко.

Он отметил, что ВСК - это парламентский инструмент оппозиции, тогда как у власти есть другие рычаги, в частности, система правоохранительных органов. «ВСК - это инструмент оппозиции, а власть, если кто-то совершил преступление, - пожалуйста, делайте расследование», - говорит Петр Порошенко.