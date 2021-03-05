Полицейского чиновника из Каменского, который организовал "крышевание" бизнесменов, уволили

36-летнего заместителя начальника одного из отделений полиции задержали "на горячем".

Полицейского чиновника из Каменского, который организовал "крышевание" бизнесменов, уволили
Фото: Національна поліція

Заместителя начальника одного из отделений Каменского районного управления полиции Днепропетровской области разоблачили в вымогательстве у местных предпринимателей.

Чиновника задержали и уволили из органов полиции, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"36-летний заместитель начальника одного из отделений Каменского районного управления полиции установил для предпринимателей свои правила ведения бизнеса. Неважно, занимались ли люди легальной деятельностью, или откровенно незаконной - бесчестный полицейский требовал с них оплату «дани»", - написал Клименко в фейсбуке.

Он добавил, что полицейского чиновника задержали "на горячем".

"Конечно, он уволен из органов полиции. В рамках служебного расследования и следствия устанавливаем, имел ли задержанный сообщников", - сообщил глава Нацполиции.

"«Дань», «ежемесячная доля», «крышевание»- это совсем не то, чем должны заниматься полицейские ... Знаете, в полиции действительно существует весомый некомплект. Но такие работники, как этот задержанный и ему подобные, нам не нужны" , - добавил Клименко.

Напомним, в мае прошлого года в Киевской области задержали банду рэкетиров, в которую входили сотрудники полиции и СБУ.

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