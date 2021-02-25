Оккупанты на Донбассе пять раз открывали огонь по позициям ВСУ

В течение суток, 25 февраля, вооруженные формирования РоSSийской Федерации продолжили вооруженные провокации в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе и пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Недалеко от населенного пункта Южное роSSийско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - из стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя противник применил против наших защитников автоматические станковые гранатометы, а у Славного - станковые противотанковые гранатометы.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ . Боевых потерь среди военнослужащих нет.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими воинами", - отметили в штабе.

Напомним, 22 февраля сообщили о гибели трех бойцов 58-й ОМПБр. Во время завершения работ по разборке конструкции блиндаж после пожара, возникшего около 4:00 утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, были обнаружены тела двух военнослужащих. Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где от полученных травм скончался 22 февраля.

По факту гибели военных проводится проверка военной службой правопорядка ВС Украины.