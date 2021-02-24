Разумков объяснил, почему воздержался при голосовании за санкции против телеканалов Медведчука

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков высказался за внесение изменений в закон о санкциях.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Нам надо... изменить закон о санкциях, чтобы ни у кого не было разночтений и чтобы такие полномочия были в полном объеме у Совета национальной безопасности и обороны. И тогда это было бы действенным механизмом", - сказал Разумков.

Он отметил, что на последнем заседании СНБО проголосовал за решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц, однако "выразил особое мнение по этому вопросу".

"Да, действительно, это было так. Почему? Потому что это решение касалось и граждан Украины, и граждан РоSSийской Федерации. И вы знаете о моем первом голосовании (Разумков воздержался при голосовании за санкции против телеканалов "112", NewsOne, Zik, - ред.). Это касается правовой позиции. Нравится она нам или не нравится, но она должна быть правовой независимо от того, где решения принимают - в Верховной Раде, на заседаниях СНБО или в любом другом ведомстве", - пояснил Разумков.

"Если идти по пути санкций, то параллельно нужно идти судебным путем или внести изменения в закон", - очертил свою позицию спикер парламента.

Он обратил внимание на существование мысли о возможности применять санкции к украинским гражданам наравне с иностранными, которые связаны с террористической деятельностью.

"Но если мы поднимем с вами стенограмму заседания Рады, когда рассматривали закон о санкциях (август 2014-го), то там четко звучит формулировка, что на граждан Украины санкции не распространяются", - резюмировал Разумков.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. В санкционные списки попали, в частности, телеорганизации, вещающие под логотипами 112, NewsOne, ZIK. После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube. По данным соцопроса, почти половина украинцев поддерживает закрытие этих телеканалов.