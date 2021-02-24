Украина созывает в марте встречу членов Совбеза ООН по формуле "Арриа" по Крыму

Сейчас уже готова концепция этого мероприятия.

Украина созывает в марте встречу членов Совбеза ООН по формуле
Фото: Надано представництвом України при ООН

В марте Украина в сотрудничестве с партнерами из числа членов Совета безопасности ООН организует заседание по "формуле Арриа", посвященное ситуации в Крыму.

Об этом в эксклюзивном комментарии LB.ua сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Он добавил, что сейчас уже готова концепция этого мероприятия.

"Подобное заседание по "формуле Арриа" могут созвать только по инициативе члена Совета безопасности ООН. У нас уже есть такая страна-инициатор, которая согласилась провести совместно с нами это мероприятие. Концепцию этого заседания мы уже согласовали", - сказал Кислица.

Вместе с тем, как отмечает дипломат, РоSSия попытается устроить провокации во время данной встречи.

"РоSSияне, как всегда, попытаются засунуть туда так называемых представителей Крыма. Однако мы подобное уже проходили в прошлом году. К этому мы готовы", - отметил он.

Встречи, проводимые "по формуле Арриа», не считаются официальными мероприятиями Совета Безопасности ООН, но они дают возможность в неформальной обстановке выслушать очевидцев тех или иных событий.

Напомним, сегодня состоялось заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации на оккупированных Россией территориях, созванное по инициативе Украины. Украинская сторона, среди прочего, подняла вопрос об организованном незаконно РФ форуме "Русский Донбасс", а также незаконных обысках в помещениях украинских граждан в оккупированном Крыму.

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