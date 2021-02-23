Кличко предложил Киевсовету назначить Уполномоченного по правам людей с инвалидностью

Киев первым вводит такую должность.

Кличко предложил Киевсовету назначить Уполномоченного по правам людей с инвалидностью

Мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевского городского совета призвал депутатов принять решение о назначении Уполномоченного по правам людей с инвалидностью.

Он отметил, что Киев первым вводит такую должность.

«Мы должны рассмотреть вопрос о назначении Уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Киев первым вводит такую должность. Потому что мы делаем наш город безбарьерным и удобным для всех его жителей. В частности доступным к различным сферам жизни для людей с инвалидностью. Поэтому эту работу надо сделать более системной и эффективной. Это очень важно. И я прошу вас поддержать такое решение», - отметил Виталий Кличко.

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