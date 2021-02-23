В США приостановили гражданские иски по Коломойскому и Боголюбову, чтобы не навредить уголовному делу против них

Американская юстиция хочет уберечься от раскрытия информаторов.

В США приостановили гражданские иски по Коломойскому и Боголюбову, чтобы не навредить уголовному делу против них
Ігор Коломойський і Генадій Боголюбов
Фото: dpchas.com.ua

Американский суд по просьбе Министерства юстиции США приостановил производство по делам о конфискации недвижимости Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, чтобы не мешать уголовному делу против них.

Об этом пишет RFE/RL.

"Открытие [Коломойскому и Боголюбову] доказательной базы раскроет лица свидетелей, которые оказывали помощь и предоставляли информацию как по делам о конфискации, так и в уголовном расследовании", - говорилось в ходатайстве Минюста США от 19 февраля.

"Если это случится, конфиденциальные информаторы могут прекратить давать показания, и, поскольку они недоступны через процесс в США, они могут стать недоступными для будущих показаний в суде. Потенциальные источники информации, с которыми еще не разговаривали представители правительства, скорее всего, воздержатся от сотрудничества", - заявили в Минюсте.

Напомним, что в 2020 году Министерство юстиции США подало три иска в Окружной суд Южного округа Флориды с целью конфискации двух активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Они касались небоскреба PNC Plaza в Луисвилле, штат Кентукки, офисного парка CompuCom в Далласе, штат Техас, и офисного центра 55 Public Square в Кливленде, штат Огайо.

Следствие считает, что американские партнеры Коломойского и Боголюбова приобрели недвижимость за деньги, которые были мошенническим способом выведены из ПриватБанка в начале 2010-х годов. Украинские олигархи не являются ответчиками по этим делам, но американский Минюст прямо обвинял их в краже, мошенничестве и других преступлениях.

Претензии Министерства юстиции США касались отмывания денег на американской территории.

Коломойский отверг обвинения Минюста США. В данном LB.ua комментарии он сказал: "Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке".

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