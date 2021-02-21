Иран завершил расследование катастрофы самолета МАУ

Судебное разбирательство будет начато после предварительного процесса с участием обвиняемых и семей жертв в суде.

Военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы самолета "Международные авиалинии Украины" в январе 2020 года, в результате которой погибли 176 человек.

Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Говоря о завершении расследования инцидента, глава Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами отметил, что это дело сейчас находится в процессе составления обвинительного заключения.

Он добавил, что судебное разбирательство начнется после предварительного процесса с участием обвиняемых и семей жертв в суде.

Напомним, самолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, бывшие в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

После нескольких дней отрицаний в Иране официально признали вину за сбитие украинского самолета из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, которое назвали ошибочным, и взяли на себя ответственность. Позже Иран полностью признал свою вину за сбитие самолета.

30 июля в Киеве с участием иранской делегации начались переговоры относительно компенсаций семьям погибших.

22 декабря Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы. Согласно отчету, самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.