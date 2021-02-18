Степанов считает, что расследование НАБУ о закупке COVID-вакцин завершится безрезультатно.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав уже передал все необходимые документы, которые Национальное антикоррупционное бюро запросило в рамках расследования производства о закупке COVID-вакцин.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

При этом Степанов считает, что расследование завершится безрезультатно.

"Мы за любые расследования. Пожалуйста, вы хотите проверять, есть люди, которые занимаются только тем, что проверяют. Только вчера мы получили соответствующий запрос от НАБУ, сегодня уже передали все документы - пожалуйста, расследуйте. Дело завершится тем, что будет закрыто, это уже понятно. Но просто сам такой элемент того, что кто-то пытается сделать из этого очередной хайп. Есть заявитель, он пишет заявление, НАБУ обязано по закону возбудить дело. Извините, у нас идиотов в стране, пишущих заявления, открывающих дела, великое множество. Об этих дела даже никто не знает. Но они их открыли, расследовали, потому что не могут не открыть", - сказал глава Минздрава.

По словам Степанова, ситуация имеет политический подтекст.

"То, что дальше происходит, этот хайп... Теперь поставьте себя на место производителя вакцин. Они все с репутацией, у них нет сейчас никаких проблем с реализацией вакцин. Руководители компаний общаются исключительно с президентами стран, премьер-министрами, в крайнем случае с министрами здравоохранения. Я для того, чтобы общаться с американскими производителями вакцин, сначала попросил своего коллегу из США , нам очень нужно, потому что они нам не отвечали на обращения. И они сейчас смотрят: есть Украина со своим объемом вакцины, в Украине всегда что-то происходит со скандалами, никто не хочет влезать в скандал", - отметил министр.

Напомним, НАБУ 3 февраля зарегистрировало уголовное производство для проверки закупки китайской вакцины против коронавируса. Детективы должны проверить, не было ли злоупотреблений при закупке вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 доллара за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Степанов заявлял, что уголовное дело о закупке китайской вакцины плохо сказалось на переговорах с другими производителями.