Кислица объяснил, когда и при каких обстоятельствах могут появиться миротворцы ООН на Донбассе

Сначала Украина и РФ должны достичь мирного соглашения.

Кислица объяснил, когда и при каких обстоятельствах могут появиться миротворцы ООН на Донбассе
Фото: пресс-центр МИД

На временно оккупированном Донбассе может появиться международная администрация ООН по поддержанию мира только после заключения между Украиной и Россией мирного договора.

Об этом в интервью LB.ua заявил постоянный представитель Украины при Организации Сергей Кислица. В то же время он подчеркнул, что окончательное решение по размещению миротворцев будет принимать Верховная Рада.

"Последовательность такова: стороны конфликта достигают мирного соглашения. Его поддерживает ООН, после чего едет миссия, которая в сотрудничестве со сторонами конфликта, а главное, в сотрудничестве со страной-сувереном, изучает, какой под это мирное соглашение лучше всего подходит формат. Глава миссии докладывает Совбезу. Далее вместе с Украиной разрабатывается мандат, и соглашение попадает в Верховную Раду по инициативе правительства и президента", - сказал дипломат.

По словам украинского постпреда, обращение Украины в ООН о введении миротворческой миссии на Донбассе остается в силе. Его никто не отменял.

"Во-первых, сейчас нет практической дискуссии в Нью-Йорке по развертыванию миссии. Во-вторых, на сегодняшний день остается действующим обращение Украины в ООН с просьбой рассмотреть возможность развертывания миссии по поддержанию мира, которое направлено было в Секретариат Совбеза", - сообщил Кислица.

Напомним, вице-премьер, заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников в интервью LB.ua сообщал, что администрация ООН могла бы быть установлена на Донбассе после освобождения оккупированных территорий. Представители РоSSии и специалисты стран Организации договора о коллективной безопасности не смогут быть участниками международной миссии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолетаГлава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Депутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавирусаДепутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавируса
Умер посол Украины в КитаеУмер посол Украины в Китае
В украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковидаВ украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковида
Пожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозренияхПожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозрениях
Блок рекламы


Похожие новости
Украина созывает заседание Генассамблеи ООН в отношении оккупированных территорий, - КислицаУкраина созывает заседание Генассамблеи ООН в отношении оккупированных территорий, - Кислица
У Зеленского назвали вероятные причины подрыва трех военных на ДонбассеУ Зеленского назвали вероятные причины подрыва трех военных на Донбассе
Кандидатуру Витренко могут вынести на голосование в любой день работы Рады - ГетманцевКандидатуру Витренко могут вынести на голосование в любой день работы Рады - Гетманцев
ГБР открыло дело из-за гибели трех военнослужащих на ДонбассеГБР открыло дело из-за гибели трех военнослужащих на Донбассе
Кравчук призвал давать ответ "на каждый выстрел противника на Донбассе"Кравчук призвал давать ответ "на каждый выстрел противника на Донбассе"
Из-за гибели бойцов на Донбассе в Кременчуге объявили двухдневный траурИз-за гибели бойцов на Донбассе в Кременчуге объявили двухдневный траур
На Донбассе трое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве: все погиблиНа Донбассе трое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве: все погибли
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе "обучение боевиков с боевой стрельбой в зоне безопасности"Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе "обучение боевиков с боевой стрельбой в зоне безопасности"
США могут сыграть ключевую роль в прекращении войны на Донбассе, - ЕрмакСША могут сыграть ключевую роль в прекращении войны на Донбассе, - Ермак
На Донбассе оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огняНа Донбассе оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня
Последние новости
Подгружаем последние новости