Кислица объяснил, когда и при каких обстоятельствах могут появиться миротворцы ООН на Донбассе

На временно оккупированном Донбассе может появиться международная администрация ООН по поддержанию мира только после заключения между Украиной и Россией мирного договора.

Об этом в интервью LB.ua заявил постоянный представитель Украины при Организации Сергей Кислица. В то же время он подчеркнул, что окончательное решение по размещению миротворцев будет принимать Верховная Рада.

"Последовательность такова: стороны конфликта достигают мирного соглашения. Его поддерживает ООН , после чего едет миссия, которая в сотрудничестве со сторонами конфликта, а главное, в сотрудничестве со страной-сувереном, изучает, какой под это мирное соглашение лучше всего подходит формат. Глава миссии докладывает Совбезу. Далее вместе с Украиной разрабатывается мандат, и соглашение попадает в Верховную Раду по инициативе правительства и президента", - сказал дипломат.

По словам украинского постпреда, обращение Украины в ООН о введении миротворческой миссии на Донбассе остается в силе. Его никто не отменял.

"Во-первых, сейчас нет практической дискуссии в Нью-Йорке по развертыванию миссии. Во-вторых, на сегодняшний день остается действующим обращение Украины в ООН с просьбой рассмотреть возможность развертывания миссии по поддержанию мира, которое направлено было в Секретариат Совбеза", - сообщил Кислица.