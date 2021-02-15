В Беларуси задержали около 20 лыжников за "проведение несанкционированной акции"

Ранее под Минском задержали музыкантов и зрителей.

В Беларуси задержали около 20 лыжников за "проведение несанкционированной акции"
Фото: spring96.org

В белорусском Молодечно милиция задержала лыжников, обвинив их в проведении несанкционированной акции.

Задержание произошло около полудня, информирует правозащитный центр "Вясна".

Пресс-служба МВД Беларуси сообщила, что в с. Лешно Молодеченского района задержаны 19 человек: 11 женщин и 8 мужчин. Их доставили в милицейский участок.

Сообщается, что там проходил "несанкционированный митинг с использованием бкб-символики". По сообщению ведомства, двое мужчин при задержании оказали неповиновение законным требованиям правоохранителей, препятствовали их работе, "один из них буянил, находился в состоянии алкогольного опьянения".

"Во время личного досмотра у "лыжников" обнаружены соответствующие флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовая шашка, бело-красно-белые зонтики, другая протестная атрибутика", - написала пресс-служба.

В отношении задержанных ведется административный процесс.

Также задержания прошли в Солигорске. Сотрудники ОМОНа задержали граждан, которые вышли на ежедневную прогулку в парк Четырех стихий. Задержанные фактически не успели собраться в группу, у них не было символики и они не выкрикивали лозунгов. По сообщению телеграмм-канала "Стачком ОАО "Беларуськалий", предварительно задержаны 19 человек.

Накануне вечером возле Минска задержали 67 участников и зрителей концерта на базе отдыха. Правоохранители настаивают, что задержания произошли из-за алкоголя и наркотиков.

Напомним, со дня выборов президента Беларуси в августе, победителем которых объявили Александра Лукашенко, в стране не утихают протесты.

Недавно Германия заявила, что готова принимать пострадавших от режима беларусов и членов их семей по упрощенной схеме.

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