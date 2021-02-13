Офис президента: угрозы нацбезопасности государства требуют обязательных жестких решений

Эти решения должны приниматься в рамках, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством, отметили в ОПУ.

Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Эти решения должны приниматься в рамках, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством.

"Общество должно видеть государство, которое абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро. Очевидно также, что, к сожалению, в период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались. Отсутствие в то время достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии", - говорится в сообщении.

В ОПУ добавили, что для президента Украины Владимира Зеленского является безусловным приоритетом выполнение конституционной обязанности Президента по обеспечению национальной безопасности государства. Решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства.

Напомним, 19 февраля в помещении Офиса Президента должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку заседания.

Часть вопросов на нем будет рассмотрена в закрытом режиме.

Ранее глава ОБСЕ , министр иностранных дел Швеции Анн Линде отметила, что Донбасс и Крым нельзя называть "замороженными" конфликтами.

20 января, во время слушаний комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что не видит, чтобы РоSSия готовилась к военному наступлению на материковую Украину с территории оккупированного полуострова.