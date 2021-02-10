Совбез ООН не смог согласовать совместное заявление о Сирии

По данным AFP, достичь договоренностей не удалось, в частности, из-за возражений РФ.

Совбезу ООН не удалось согласовать совместное заявление по ситуации в Сирии, несмотря на призыв специального посланника генсека всемирной организации по этой стране Гейра Педерсена.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

Проект заявления, внесенный на рассмотрение Совбеза ООН Великобританией, был направлен на подтверждение резолюции 2254, принятой в 2015 году и касающейся "устойчивого урегулирования нынешнего кризиса в Сирии". В документе, в частности, говорится о необходимости разработки проекта новой Конституции, а также о проведении выборов под наблюдением ООН .

Педерсен ранее обращался в Совбез с призывом преодолеть существующие разногласия, чтобы вернуть переговоры о мирном процессе в Сирии в нормальное русло. "Без конструктивной международной дипломатии на этом направлении вряд ли возможны сдвиги", - заявил он 9 февраля в Женеве.

По данным AFP, которое ссылается на дипломатов, достичь договоренностей по совместному заявлению не удалось, в частности, из-за возражений РоSSии.

"Исходим из того, что порядок и модальности работы в конституционном комитете должны определяться самими сирийцами", - прокомментировал позицию Педерсена постоянный представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Напомним, в июле прошлого года РоSSия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о гуманитарной помощи Сирии. Эта резолюция ООН была принята в 2014 году и несколько раз продлевалась. Сначала она позволяла колоннам с гуманитарной помощью пересекать четыре пограничных пункта Сирии (два с турецкой стороны, по одному с иракской и иорданской) без согласия сирийских властей. Так международные организации могли поставлять помощь в контролируемые повстанцами регионы. Однако под давлением РФ число пропускных пунктов сократилось до двух. Действие резолюции истекло 10 июля 2020 года.

В ноябре прошлого года ЕС отказался от участия в конференции в Сирии под эгидой РоSSии.

С марта 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война, в стране погибли более 387 тыс. человек.