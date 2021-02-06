Данилов анонсировал новые санкции в отношении народных депутатов

"У нас уже более чем достаточно аргументов, чтобы их ввести".

Власть готовится ввести новые санкции против определенных категорий лиц. Под ограничения попадут и ряд народных депутатов Украины.

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Я уверен, что в ближайшее время санкции будут вводиться против определенных категорий лиц, как физических, так и юридических лиц. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной Раде. У нас уже более чем достаточно аргументов, чтобы их ввести", - сказал Данилов.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSии прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представительница "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Трансляция трех телеканалов, которые попали под санкции, полностью прекратилась в сети провайдеров кабельного телевидения уже вечером 2 февраля.

США поддержали решение СНБО о санкциях, а в Евросоюзе оценивают ситуацию.

Секретарь СНБО Данилов заявил, что в Украине работает много телеканалов с антиукраинской повесткой дня, и после поступления подтверждающих документов СНБО будет вводить санкции в отношении них.