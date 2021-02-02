Объявленный вчера в розыск экс-глава ГАСИ Кудрявцев пришел в прокуратуру

Бывший глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев сегодня, 2 февраля, явился в Киевскую городскую прокуратуру для проведения процессуальных действий.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Во вторник, 2 февраля, бывший глава ГАСИ вместе со своими адвокатами явился в Киевский городской прокуратуры по делу о поддельном дипломе. Экс-чиновнику, который ранее неоднократно игнорировал вызовы к следователю, в присутствии защитников вручили уведомление о подозрении и пригласили на допрос, который должен состояться в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Кудрявцева подозревают в пособничестве в подделке официального документа (диплома о высшем образовании) и его использовании для назначения на должность.

Фото: Надежда Максимец / facebook

Напомним, вчера пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила Кудрявцеву о подозрении и объявила его в розыск. Правоохранители утверждают, что он неоднократно не являлся на допрос. Сам Кудрявцев после этого написал в фейсбуке, что не скрывается от следствия и планирует завтра вместе со своим адвокатом прийти в прокуратуру.

Он также связал негативную информацию в прессе о себе с попыткой продолжить реформу ГАСИ, которую начал, будучи ее руководителем. Подробнее о реформировании ГАСИ читайте в материале LB.ua "Реформа ДАБІ. Знову з чистого аркуша?".

Кудрявцев возглавлял ГАСИ с 2015 до 2018 год. В декабре прошлого года он сообщил, что получил от Госбюро расследований и прокуратуры три повестки.