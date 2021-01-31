В РоSSии сегодня снова протестуют сторонники Навального, задержаны 260 человек
Митинги анонсированы в 142 городах.
Cегодня, 31 января, сторонники Алексея Навального вторые выходные подряд проводят акции протеста по всей РоSSии.
Об этом пишет meduza.io.
Команда политика анонсировала митинги в 142 городах. Еще десятки акций солидарности пройдут за рубежом.
В Москве демонстрантов собирают в полдень на Лубянке и Старой площади, а в Петербурге - на Невском проспекте. Власти объявили митинги незаконными.
Отметим, в роSSийской столице должны закрыть на вход и выход семь центральных станций метрополитена и перекрыть ряд улиц.
Как сообщает rbc.ru, по последней информации уже задержаны не менее 260 человек. В частности, во Владивостоке - 96 человек, в Красноярске - 44, в Новокузнецке - 23, в Новосибирске - 22.
В Москве на Чистых прудах первые три задержания. Данные уточняется.— ОВД-Инфо (@OvdInfo)
Видео: «МБХ медиа»
pic.twitter.com/4gqxYIcGPC January 31, 2021
Напомним, 23 января в РоSSии прошли акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного на месяц после возвращения в РоSSию. Он находится под угрозой тюремного заключения.
Во время акций были задержаны 2,6 тыс. человек в 40 городах.
МИД Украины осудило насилие против роSSийских протестующих.