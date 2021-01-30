Терехов прокомментировал отсутствие документов для назначения перевыборов мэра Харькова

Исполняющий обязанности городского головы Харькова заявил, что узнал об отсутствии документов через СМИ.

Терехов прокомментировал отсутствие документов для назначения перевыборов мэра Харькова
Ігор Терехов
Фото: thepage.ua

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов узнал об отсутствии документов, необходимых для назначения выборов мэра Харькова, через СМИ.

Об этом он заявил на пресс-конференции, пишет Укринформ.

"Жду получения от ВР необходимой информации по этому поводу, потому что ко мне ничего не поступало. После письменного запроса документы сразу будут направлены в ВР с целью назначения выборов городского головы", - пояснил Терехов.

Что касается документов, то, по его словам, юристы городского совета придерживаются относительно них другой правовой позиции: "На очередной сессии мы примем к сведению факт смерти Кернеса".

Он добавил, что Харькову нужен легитимный мэр, "чтобы у харьковчан появилась стабильность".

Напомним, Верховная Рада не может рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова из-за отсутствия некоторых необходимых для этого документов.

Для рассмотрения вопроса не хватает двух документов - копии свидетельства о смерти городского головы, заверенного печатью горсовета, а также решение совета о принятии к сведению факта смерти городского головы.

Геннадий Кернес победил по результатам первого тура выборов мэра Харькова. Он набрал более 50% голосов, поэтому второй тур не проводили. Во время выборов политик находился в немецкой клинике, куда был госпитализирован после перенесенного коронавируса.

9 января на первой сессии горсовета Кернеса объявили мэром без присяги. Это аргументировали тем, что он уже приносил присягу во время своей предыдущей каденции, поэтому сейчас она не обязательна.

Геннадий Кернес умер 17 декабря. Повторные выборы мэра пока не назначали, исполнять его обязанности будет секретарь горсовета Терехов.

31-го декабря секретарь горсовета Игорь Терехов, который сейчас исполняет обязанности мэра, направил в парламент обращение с просьбой назначить новые выборы мэра.

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