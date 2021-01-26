РоSSийской певице Алене Апиной запретили въезд в Украину

Также в "черный список" Минкульта попала Юлия Глебова (Беретта).

РоSSийской певице Алене Апиной запретили въезд в Украину
Фото: eg.ru

По представлению Службы безопасности Украины две роSSийские певицы - Алена Апина и Юлия Глебова (Беретта) включены в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

Об этом информирует пресс-служба Министерства культуры Украины.

Сообщается, что 14 января в Министерство культуры и информационной политики поступили письма СБУ о включении в перечень невъездных гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной.

Соответствующими приказами МКИП от 22 января роSSийские артистки были включены в перечень.

"Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено", - отметили в ведомстве.

Напомним, в ноябре Минкульт признал роSSийского композитора и певца Макса Фадеева угрозой для национальной безопасности Украины.

В августе въезд в Украину на три года запретили роSSийской певице "Глюкозе".

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