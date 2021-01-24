В 13 областях сегодня проходят повторные местные выборы

В частности, выберут мэра Конотопа Сумской области.

В 13 областях сегодня проходят повторные местные выборы
Фото: gazetahm.org

Сегодня, 24 января, в Украине проходят повторные местные выборы.

Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

Избирательный процесс начался в 13 областях.

Выбирают депутатов городского (1 человек), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов.

Кроме того, выбирают мэра Конотопа (Сумская область), председателя Брошнев-Осадского поселкового совета (Ивано-Франковская область), а также председателей Улановского (Винницкая область) и Мурованского (Львовская область) сельских советов.

Отметим, в ноябре умер победитель выборов мэра Конотопа Александр Луговой, поэтому город повторно выбирает руководителя города. Сейчас на должность претендует семь кандидатов.

Добавим, согласно ст. 14 Закона Украины "О местных выборах" повторные выборы назначаются соответствующей территориальной избирательной комиссией в случае признания соответствующих выборов в этом избирательном округе такими, которые не состоялись, или в случае признания избранного лица отказавшимся от депутатского мандата или должности.

Напомним, 25 октября 2020 года в Украине состоялись местные выборы. На этот раз проходили одновременно и очередные, и первые выборы. Граждане выбирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, районных в городах советов и депутатов городских, сельских, поселковых советов в объединенных территориальных общинах (ОТО).

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