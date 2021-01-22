В ВСУ назвали имя убитого вчера на Донбассе военного

Он умер в результате ранения вражеским снайпером в районе Гнутова.

Фото: 36 бригада у Facebook Александр Отрепьев

Вследствие снайперского огня вчера, 21 января, в зоне боевых действий был убит старший матрос Александр Отрепьев.

Об этом сообщили на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского.

"Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти. Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Александра", - говорится в сообщении.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Мария Ионова отметила, что военный погиб неподалеку от Гнутова.

Напомним, что 20 января оккупанты ранили украинского защитника вблизи Старогнатовки. 15 января вражеские войска ранили военного неподалеку от Трудовского. 14 января в районе Гнутова получил ранение еще один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. 13 января в районе Золотое-4 противник вел огонь из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение. Двумя днями ранее на Донбассе в результате обстрела со стороны оккупантов погиб старший солдат 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко. Ему было 37 лет.