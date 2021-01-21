Боевики ОРДЛО передадут украинской стороне девять удерживаемых граждан, - омбудсмен

В МИД заявили о нарушениях и назвали это "ударом по нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе".

С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную Украине территорию в ближайшее время будут переданы девять человек, незаконно удерживаемых боевиками.

Об этом сообщила во время брифинга на КПВВ "Золотое" уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"В СИЗО Луганска уже доставлены три человека, готовятся к передаче, в Донецком следственном изоляторе - шесть. Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь, придают опрятный вид. Сегодня вечером или завтра утром их передадут по маршруту "Луганск-Донецк - Ростов -на-Дону - Минск - Киев ". То есть мы в ожидании", - сказала омбудсмен.

Фамилий пленных Денисова не назвала, но отметила, что все они - граждане Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о нарушении устоявшихся механизмов освобождения удерживаемых лиц и назвали это "ударом по нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе".

"Решение РоSSийской Федерации передать не Украине, а частному лицу Виктору Медведчуку группу украинских граждан, которые длительное время удерживались на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов. Этот шаг РФ является ударом по нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом человек", - говорится в заявлении МИД .

"Сознательное нивелирования Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождения особенно показательно и цинично в день визита в Украину действующего главы ОБСЕ , Министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Требуем от РФ неукоснительного соблюдения всех договоренностей, достигнутых в нормандском формате, в частности по обеспечению беспрепятственного доступа Международного комитета красного креста к украинским военнопленным и заложникам на временно оккупированных Россией территориях Украины, а также освобождения всех находящихся там в связи с конфликтом человек", - отметили в дипведомстве.

Напомним, 16 января в ОРДЛО анонсировали одностороннюю передачу пленных Украине, однако конкретную дату не называли.

29 декабря 2019 года в свои семьи на подконтрольную правительству Украины территорию вернулось 76 граждан, в том числе 12 военнослужащих, находившихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.