Порошенко: арест Навального - вызов для демократического мира

Экс-президент Украины присоединился к требованиям мира относительно уважения к демократическим ценностям и немедленного освобождения Алексея Навального.

Порошенко: арест Навального - вызов для демократического мира
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает арест Алексея Навального в РоSSии опасным вызовом для всего демократического мира. Об этом Порошенко написал в Facebook.

«Москва давно перешла все «красные линии», за что и получила и продолжает получать оправданное наказание. Свобода слова и собраний, права человека, свобода деятельности оппозиции для Кремля - реальная угроза устойчивости режима. В эти дни солидарного осуждения очередного преступления роSSийских властей убежден, что без ответа оно не останется», - подчеркнул Порошенко.

«Если Кремль продолжает не слышать законных призывов, должны ему помочь дополнительными санкционными ограничениями, начиная с лишения права голоса в ПАСЕ. Несмотря на то, что наши подходы с Навальным по вопросу Крыма диаметрально противоположными, присоединяюсь к требованиям мира относительно уважения к демократическим ценностям и его немедленного освобождения, как и сотен политзаключенных и заложников Кремля, в том числе украинских граждан», - отметил лидер партии.

«Встречать его возвращение на родину нормальная власть должна бы не угрозой тюрьмы, а перспективой проведения всеобъемлющего и достоверного расследования попытки его отравления. Однако это точно не про кремлевский режим, который в очередной раз расписывается в собственной слабости и лицемерии», - резюмировал Петр Порошенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" ДыхнеВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" Дыхне
В ЕС начали получать первые дозы вакцины ModernaВ ЕС начали получать первые дозы вакцины Moderna
Кулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о ЗеленскомКулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о Зеленском
В наблюдательный совет возглавляемой Киваловым юридической академии вошли Портнов и НовинскийВ наблюдательный совет возглавляемой Киваловым юридической академии вошли Портнов и Новинский
В МИД Украины ответили на ультиматум Додика по подаренной Лаврову иконеВ МИД Украины ответили на ультиматум Додика по подаренной Лаврову иконе
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко: "Европейская солидарность" прошла в областные советы во всех областяхПорошенко: "Европейская солидарность" прошла в областные советы во всех областях
Навального направили в СИЗО "Матросская тишина"Навального направили в СИЗО "Матросская тишина"
В США отреагировали на задержание НавальногоВ США отреагировали на задержание Навального
Amnesty International объявила Навального узником совестиAmnesty International объявила Навального узником совести
Попытка давления: Арестович отреагировал на заявление ОРДЛО об освобождении пленныхПопытка давления: Арестович отреагировал на заявление ОРДЛО об освобождении пленных
Переход сферы обслуживания на украинский - шаг к усилению государственного языка, - ПорошенкоПереход сферы обслуживания на украинский - шаг к усилению государственного языка, - Порошенко
Порошенко: решение ЕСПЧ надо использовать для укрепления санкций против РоSSииПорошенко: решение ЕСПЧ надо использовать для укрепления санкций против РоSSии
ВАКС арестовал подозреваемого по "газовому делу Онищенко" СвиченкоВАКС арестовал подозреваемого по "газовому делу Онищенко" Свиченко
В Польше продлили арест экс-главе "Укравтодора" Новаку до 16 апреляВ Польше продлили арест экс-главе "Укравтодора" Новаку до 16 апреля
В США арестовали американца, который планировал новое нападение на КапитолийВ США арестовали американца, который планировал новое нападение на Капитолий
Последние новости
Подгружаем последние новости