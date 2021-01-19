Порошенко: арест Навального - вызов для демократического мира

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает арест Алексея Навального в РоSSии опасным вызовом для всего демократического мира. Об этом Порошенко написал в Facebook.

«Москва давно перешла все «красные линии», за что и получила и продолжает получать оправданное наказание. Свобода слова и собраний, права человека, свобода деятельности оппозиции для Кремля - реальная угроза устойчивости режима. В эти дни солидарного осуждения очередного преступления роSSийских властей убежден, что без ответа оно не останется», - подчеркнул Порошенко.

«Если Кремль продолжает не слышать законных призывов, должны ему помочь дополнительными санкционными ограничениями, начиная с лишения права голоса в ПАСЕ . Несмотря на то, что наши подходы с Навальным по вопросу Крыма диаметрально противоположными, присоединяюсь к требованиям мира относительно уважения к демократическим ценностям и его немедленного освобождения, как и сотен политзаключенных и заложников Кремля, в том числе украинских граждан», - отметил лидер партии.

«Встречать его возвращение на родину нормальная власть должна бы не угрозой тюрьмы, а перспективой проведения всеобъемлющего и достоверного расследования попытки его отравления. Однако это точно не про кремлевский режим, который в очередной раз расписывается в собственной слабости и лицемерии», - резюмировал Петр Порошенко.