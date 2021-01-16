Витренко признал дефицит электроэнергии, но надеется избежать отключений

"Я надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов".

Витренко признал дефицит электроэнергии, но надеется избежать отключений
Юрий Витренко
Фото: oilreview.kiev.ua

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко признал дефицит электроэнергии на рынке, но надеется, что в ближайшее время Украине удастся избежать веерных отключений.

Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

"Сейчас у нас есть дефицит электроэнергии на рынке", - сказал Витренко.

Такую ситуацию глава Минэнерго связывает с низкой выработкой энергии на солнечных и ветровых электростанциях из-за погодных условий.

"У нас не хватает угля на складах и со следующего понедельника мы включаем газомазутные блоки, так как наблюдается дефицит электроэнергии", - отметил Витренко.

Нехватку угля на складах он объяснил тем, что последний квартал прошлого года тепловые электростанции работали на пике мощностей, поскольку на ремонтах находились блоки атомных электростанций.

"Я надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов, ... не будет веерных отключений электроэнергии", - сказал Витренко.

Напомним, в пятницу с утра народный депутат Украины VIII созыва Сергей Высоцкий обнародовал в фейсбуке письмо "Укрэнерго" к и.о. министра энергетики Юрию Витренко с просьбой согласовать применение графиков ограничения потребления электрической мощности (ГОП) в период 14-19 января.

В “Укрэнерго” в ответ заявили, что речь идет о снижении мощности потребления отдельных промышленных предприятий, где это возможно, без нарушения их технологических процессов. И отрицали возможность отключения от электроэнергии бытовых потребителей.

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