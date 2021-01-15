В Киеве подачей кислорода оборудованы более 3100 коек для больных коронавирусом, - Кличко

По словам мэра, на увеличение числа койкомест с подачей кислорода город направил почти 30 млн гривен.

В Киеве подачей кислорода оборудованы более 3100 коек для больных коронавирусом, - Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

Подачей кислорода в столице уже оборудовали более 3100 коек для больных коронавирусом. Всего город сегодня подготовил 4000 коек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.

По его словам, сегодня больных коронавирусом в Киеве уже принимают 23 учреждения.

«Город определил для приема больных коронавирусом более 5000 коек в 29 медучреждениях столицы. Три из них – учреждения «Укрзализныци». Сегодня больных коронавирусом уже принимают 23 медучреждения, где подготовили 4000 коек. Из них подачей кислорода оборудованы более 3100 коек. В частности, 2120 – с централизованной подачей», – отметил мэр.

По его словам, кислородных концентраторов в медицинских учреждениях Киева пока 993.

Как отметил Виталий Кличко, на увеличение койкомест с подачей кислорода город направил почти 30 млн гривен. Это – средства на капитальный ремонт систем кислородоподачи. Еще около 7,4 млн потратили на закупку кислородных концентраторов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Степанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитатьСтепанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитать
В Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспортаВ Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспорта
Кулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о ЗеленскомКулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о Зеленском
ВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" ДыхнеВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" Дыхне
В ЕС начали получать первые дозы вакцины ModernaВ ЕС начали получать первые дозы вакцины Moderna
Блок рекламы


Похожие новости
Советник Зеленского: январский карантин не повлияет на курс валют, более того - есть основания для укрепления гривниСоветник Зеленского: январский карантин не повлияет на курс валют, более того - есть основания для укрепления гривни
Кличко предложил правительству разрешить обучение в младшей школе на время карантинаКличко предложил правительству разрешить обучение в младшей школе на время карантина
Переговоры в "нормандском формате" продолжаются более 5 часов, Украина отстаивает вопрос безопасности, - источникиПереговоры в "нормандском формате" продолжаются более 5 часов, Украина отстаивает вопрос безопасности, - источники
От Тайваня до Либерии. Какие страны наиболее эффективно противостояли коронавирусуОт Тайваня до Либерии. Какие страны наиболее эффективно противостояли коронавирусу
Глава Тернопольской ОГА вторично заболел коронавирусомГлава Тернопольской ОГА вторично заболел коронавирусом
В Украину вернулись четверо моряков, которые более 4 лет были в заключении в ЛивииВ Украину вернулись четверо моряков, которые более 4 лет были в заключении в Ливии
Мэр Тернополя согласился ввести локдаун, если возрастет количество больныхМэр Тернополя согласился ввести локдаун, если возрастет количество больных
В Киеве СБУ накрыла неонацистскую группировку последователей террориста Тарранта во главе с "Гитлером"В Киеве СБУ накрыла неонацистскую группировку последователей террориста Тарранта во главе с "Гитлером"
Работники ВостГОКа могут начать масштабную акцию протеста в Киеве 11 январяРаботники ВостГОКа могут начать масштабную акцию протеста в Киеве 11 января
В 2020 году родственники "Слуг народа" покупали элитные авто и недвижимость в Киеве - "Слидство.инфо"В 2020 году родственники "Слуг народа" покупали элитные авто и недвижимость в Киеве - "Слидство.инфо"
Последние новости
Подгружаем последние новости