В Киеве подачей кислорода оборудованы более 3100 коек для больных коронавирусом, - Кличко

По словам мэра, на увеличение числа койкомест с подачей кислорода город направил почти 30 млн гривен.

Подачей кислорода в столице уже оборудовали более 3100 коек для больных коронавирусом. Всего город сегодня подготовил 4000 коек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.

По его словам, сегодня больных коронавирусом в Киеве уже принимают 23 учреждения.

«Город определил для приема больных коронавирусом более 5000 коек в 29 медучреждениях столицы. Три из них – учреждения «Укрзализныци». Сегодня больных коронавирусом уже принимают 23 медучреждения, где подготовили 4000 коек. Из них подачей кислорода оборудованы более 3100 коек. В частности, 2120 – с централизованной подачей», – отметил мэр.

По его словам, кислородных концентраторов в медицинских учреждениях Киева пока 993.

Как отметил Виталий Кличко, на увеличение койкомест с подачей кислорода город направил почти 30 млн гривен. Это – средства на капитальный ремонт систем кислородоподачи. Еще около 7,4 млн потратили на закупку кислородных концентраторов.