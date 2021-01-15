Шмыгаль: Правительство провело конструктивную встречу с МВФ относительно цены на газ

По словам премьера, необходимо "найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем".

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом по тарифам на газ.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Провели конструктивную встречу с МВФ относительно цены на газ. Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы", - написал Шмыгаль.

По словам премьера, необходимо "найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем".

Напомним, ранее источники из фракции "Слуга народа", которые присутствовали на онлайн-встрече с членами правительства, сообщили, что правительство планирует снизить цену на газ до 6,99 гривень за кубометр. При этом глава правительства отметил, что планы по снижению цены на газ вызвали "удивление и неожиданность в МВФ ".

Вчера, 13 января, в Верховной Раде состоялось закрытое совещание о тарифах с участием руководства правительства и НАК "Нафтогаз".

Ранее LB.ua удалось получить доработанную копию проекта постановления Кабмина, которая и была предметом обсуждения на совещании премьера с представителями Минэнерго, "Нафтогаза" и Офиса президента 11 января. Исходя из документа, планируется установить с 1 февраля сроком на 1 год цену по формуле - цена газа на немецком хабе NCG минус стоимость его транспортировки до западной границы Украины.

Позже стало известно, что Кабинет министров предлагает ввести государственное регулирование цены на газ для всех бытовых потребителей до конца карантина или до завершения отопительного сезона.