Шмыгаль: Правительство провело конструктивную встречу с МВФ относительно цены на газ

По словам премьера, необходимо "найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем".

Шмыгаль: Правительство провело конструктивную встречу с МВФ относительно цены на газ
Фото: kmu.gov.ua

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом по тарифам на газ.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Провели конструктивную встречу с МВФ относительно цены на газ. Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы", - написал Шмыгаль.

По словам премьера, необходимо "найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем".

Напомним, ранее источники из фракции "Слуга народа", которые присутствовали на онлайн-встрече с членами правительства, сообщили, что правительство планирует снизить цену на газ до 6,99 гривень за кубометр. При этом глава правительства отметил, что планы по снижению цены на газ вызвали "удивление и неожиданность в МВФ".

Вчера, 13 января, в Верховной Раде состоялось закрытое совещание о тарифах с участием руководства правительства и НАК "Нафтогаз".

Ранее LB.ua удалось получить доработанную копию проекта постановления Кабмина, которая и была предметом обсуждения на совещании премьера с представителями Минэнерго, "Нафтогаза" и Офиса президента 11 января. Исходя из документа, планируется установить с 1 февраля сроком на 1 год цену по формуле - цена газа на немецком хабе NCG минус стоимость его транспортировки до западной границы Украины.

Позже стало известно, что Кабинет министров предлагает ввести государственное регулирование цены на газ для всех бытовых потребителей до конца карантина или до завершения отопительного сезона.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что в МВФ обеспокоены "ручным управлением" ценами на газ для населения в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о ЗеленскомКулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о Зеленском
Степанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитатьСтепанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитать
В Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспортаВ Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспорта
В ЕС начали получать первые дозы вакцины ModernaВ ЕС начали получать первые дозы вакцины Moderna
В Украину вернулись четверо моряков, которые более 4 лет были в заключении в ЛивииВ Украину вернулись четверо моряков, которые более 4 лет были в заключении в Ливии
Блок рекламы


Похожие новости
Шмыгаль просит АМКУ и СБУ разобраться с причинами "газовых" протестовШмыгаль просит АМКУ и СБУ разобраться с причинами "газовых" протестов
Тимошенко призвала местных депутатов требовать от правительства снижения цены на газТимошенко призвала местных депутатов требовать от правительства снижения цены на газ
Шмыгаль заявил, что благодаря правительственным программам поддержки бизнеса, удалось сохранить почти 550 тысяч рабочих местШмыгаль заявил, что благодаря правительственным программам поддержки бизнеса, удалось сохранить почти 550 тысяч рабочих мест
Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию о подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхожденияШмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию о подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения
Правительство выделило 20 млн гривен на помощь ХорватииПравительство выделило 20 млн гривен на помощь Хорватии
Минэнерго поблагодарило правительство США за поддержку энергетического сектора УкраиныМинэнерго поблагодарило правительство США за поддержку энергетического сектора Украины
Порошенко: цены на тесты и вакцины от коронавируса нужно жестко регулироватьПорошенко: цены на тесты и вакцины от коронавируса нужно жестко регулировать
Правительство восстановило Министерство агрополитикиПравительство восстановило Министерство агрополитики
Шмыгаль: правительство работает над увеличением количества доз вакцины для украинцевШмыгаль: правительство работает над увеличением количества доз вакцины для украинцев
Шмыгаль обсудил закупку вакцины против коронавируса с послами стран G7 и ЕСШмыгаль обсудил закупку вакцины против коронавируса с послами стран G7 и ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости